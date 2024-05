Aposentado do MMA, Maurício Shogun abre as portas para luta de boxe

Aposentado desde janeiro do ano passado, Maurício Shogun parece estar convicto de sua decisão de nunca mais calçar as luvas de quatro onças. Porém, isso não significa que o veterano de 42 anos - vencedor do GP peso-médio do PRIDE e ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC - descarte completamente uma possível volta aos esportes de combate.

Durante recente participação no 'Flow Podcast', Shogun abriu as portas para uma possível aventura no boxe, desde que a oferta financeira seja suficientemente atrativa. A exceção aberta para uma hipotética luta na nobre arte se dá, de acordo com o curitibano, pela menor exigência nos treinos para competir na modalidade em comparação com o MMA.

"Se os caras me pagassem uma bolsa legal hoje e fosse boxe, eu lutaria. Por que boxe? A pior coisa no MMA é você treinar tudo: muay thai, boxe, wrestling, jiu-jitsu, preparação física. É muito difícil você estar no gás em tudo. Cada modalidade é um condicionamento diferente do outro. E o que mais machuca é treinar aquilo que você não está acostumado. Agora, se for boxe, você vai lá, faz boxe e acabou", revelou o ex-campeão do UFC.