Aldo abre como azarão nas apostas para possível disputa de título contra O'Malley no UFC

O UFC Rio, realizado no último sábado (4), marcou o retorno triunfal de José Aldo ao MMA. Com uma vitória dominante sobre o promissor Jonathan Martinez, o veterano mostrou que ainda tem capacidade de competir contra os melhores e deixou em aberto a possibilidade de renovar com o Ultimate para buscar mais um 'title shot' na divisão dos galos (61 kg). Sendo assim, as casas de apostas rapidamente se movimentaram e divulgaram as 'odds' (probabilidades) para uma possível disputa entre o 'Rei do Rio' e o campeão Sean O'Malley.

Caso Aldo, de fato, 'fure a fila' para desafiar o campeão dos galos do Ultimate, o mercado de apostas o aponta como azarão para o potencial duelo contra 'Sugar'. De acordo com o site especializado 'BetOnline', o manauara surge com uma odd inicial de +210, enquanto O'Malley aparece como franco favorito, com odd -250.

Isso significa que uma aposta de 100 dólares no triunfo do brasileiro pode render 210 dólares em retorno, caso o resultado se concretize. Por outro lado, para lucrar 100 dólares com uma vitória do atual campeão peso-galo do UFC, o apostador teria que investir 250 dólares.