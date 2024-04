Pivô é banido da NBA por envolvimento com apostas

Jontay Porter, ex-pivô do Toronto Raptors, está banido da NBA pelo resto de sua vida.

O que aconteceu

A investigação da liga encontrou violações. Porter cedeu informações privilegiadas sobre seu estado de saúde a apostadores, limitou propositalmente seus minutos em quadra em pelo menos um jogo e apostou em partidas.

Porter apostou em derrota do Toronto Raptors. O pivô colocou dinheiro em pelo menos 13 partidas da NBA, incluindo revés de sua própria equipe. As apostas foram feitas enquanto o atleta estava com o Raptors 905, time da G-League (Liga de Desenvolvimento da NBA). Ele possuía contrato two-way, no qual o jogador alterna entre o campeonato principal e o secundário ao longo da temporada.