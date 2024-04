EUA anunciam time para Olimpíadas com LeBron, Curry e Embiid; veja a lista

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (17) os convocados da seleção de basquete para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O "Times dos Sonhos" contará com 12 jogadores da NBA.

LeBron James, Stephen Curry e Anthony Davis e Kevin Duran então entre os convocados. A seleção norte-americana é comandada pelo treinador Steve Kerr.

A última vaga do time ficou com Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers. A comissão técnica já havia definido os outros 11 nomes, segundo informações do site The Athletic.