Evento oficial da NBA entra para calendário de São Paulo: 'Portas abertas'

A NBA House vai para a sua sexta edição em São Paulo, e a expectativa é bater os números de 2023. No ano passado, mais de 44 mil pessoas prestigiaram o evento, que ocorreu no estacionamento do Shopping Eldorado, em um espaço de cerca de 3mil m².

Retornar a São Paulo com nossa maior NBA House mostra o quanto a cidade abraça o basquete, a cultura e os eventos de entretenimento. Estamos entusiasmados com o fato de a NBA House ser reconhecida pela cidade como um evento oficial e mal podemos esperar para dar as boas-vindas aos fãs e às famílias nessa experiência imersiva de basquete. Rodrigo Vicentini, Head da NBA Brasil