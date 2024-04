Triatleta atropelada sai do hospital pela 1ª vez e vai a jogo de Bia Haddad

Depois de mais de três meses, a triatleta Luisa Baptista, atropelada por uma moto em dezembro de 2023, deixou o hospital pela primeira vez e esteve na torcida da tenista Bia Haddad, em partida da Billie Jean King Cup, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

Luísa Baptista deixou a UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, no dia 31 de março. Desde então, ela segue seu processo de reabilitação no Centro Lucy Montoro.

O perfil do Time Brasil nas redes sociais compartilhou a foto de Luísa Baptista, celebrando mais um marco na recuperação da atleta. Ela foi campeã no individual e na categoria mista nos Jogos Pan-americanos de 2019, em Lima, e representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e nas Olimpíadas de Tóquio.