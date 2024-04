'Tudo vai mudar': Jéssica Bate-Estaca vive rotina fora do comum no UFC 300

Surgiu a oportunidade de lutar no 300. Nesse card a roupa vai mudar, a luva vai mudar, o octógono vai mudar, tudo vai mudar. Falei: 'vamos para o 300'

Encarada de Jéssica Andrade e Marina Rodriguez em pesagem para o UFC 300 Imagem: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Relação com a rival, a brasileira Marina Rodriguez: "Eu gosto muito da Marina, é uma menina muito legal. Treinamos juntas algumas vezes, a minha agência é a mesma dela, fizemos alguns campings. Não gosto de lutar com outros brasileiros porque é meio que um passo para trás. Somos muito patriotas com o nosso povo, queremos ver todo mundo mesmo patamar, só que chegou um momento que não tem para onde correr. A nossa categoria dos 52kg tem muito brasileiro. Tinha até um combinado com a Marina que se um dia a gente fosse lutar seria só pelo cinturão, mas acabou acontecendo antes. Espero conseguir performar bem, fazer uma boa luta com ela, que a gente não se machuque. Assim como eu conheço um pouco do jogo dela, ela também conhece o meu, estamos preparadas para realmente uma guerra."

Superando sequência de três derrotas em 2023: "No ano passado passei por algumas dificuldades na questão financeira por conta do meu divórcio, isso acabou me preocupando muito. No MMA você não pode estar só com o corpo bom, tem que estar com a mente bem também para poder fazer as lutas. Minha mente não estava dentro do octógono naquele momento, eu acabei me perdendo e acabei perdendo as lutas, mas eu acho que para a luta da Mackenzie (Dern) tive muita paciência. Eu me reencontrei com Deus, o que foi uma mudança muito grande na minha vida. Então eu consegui focar melhor no que tinha de fazer."

Situação do divórcio: "Meu divórcio aqui nos Estados Unidos já saiu, agora só preciso terminar lá no Brasil. Depois dessa luta vou para lá, vou visitar minha mãe, e terminar de resolver isso, mas eu estou muito bem. Só de estar aqui e não precisar mais ter que pegar o telefone para falar com juiz, advogado e tudo isso, já mudou totalmente o meu treinamento, meu camping, minha mente, saúde e tudo."