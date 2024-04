Deiveson quer 'furar fila' por título do UFC e aposta em suas raízes

Em um dia como hoje, lutando nos 57kg, eu estaria certamente estourado, estressado, chateado. Agora estou bem demais, me sentindo muito bem para essa luta

Já não aguentava mais bater 57kg, aquilo agredia muito meu corpo. Eu tenho 36 anos, e tudo que tenho que fazer agora é manter meu corpo saudável, para que eu tenha um longo período de lutas. Ainda me vejo lutando, eu planejei lutar até os 35 anos, mas eu sinto que a conquista ainda não foi realizada. Quero chegar aí até meus 38, 39 anos, para que eu possa me aposentar e curtir um pouco dos meus filhos, da minha família

Deiveson Figueiredo e Alexandre Pantoja se enfrentaram em 2019 Imagem: Jeff Bottari/Zuffa LLC

A categoria que deixou para trás atualmente tem um brasileiro como campeão. Alexandre Pantoja, que entrará em ação no UFC 301 — 4 de maio, no Rio de Janeiro —, é o detentor do cinturão do peso-mosca. Deiveson é um dos únicos três lutadores que derrotou o compatriota no UFC.

Eu sabia que o Pantoja era um cara que pegaria o cinturão. Seria muito mais difícil para ele comigo na categoria. Porque eu ganhei, e oferecia uma luta muito perigosa para ele. Como ia sair da categoria, já sabia que ele pegaria o cinturão