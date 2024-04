Do Bronxs crava vitória e sonha com cinturão após UFC 300: 'Fazer história'

Charles do Bronxs antes de sua luta no UFC 300 Imagem: Chris Unger/Getty

Ele pregou pés no chão, mas acrescentou que pretende "continuar fazendo história" na organização. Charles vem de 12 vitórias nas suas últimas 13 lutas e detém vários recordes na história do UFC — como sendo o maior vencedor por via rápida (nocaute ou finalização), com 20. Se bater Tsarykyan, também será o brasileiro com mais triunfos na história, com 23.

Não tem um 'se' eu vencer, eu vou vencer. Estou pronto para isso, vou fazer história. Sou o próximo na disputa pelo título, com certeza lá para o final do ano isso acontece. Charles do Bronxs, ao UOL

Sou muito grato por tudo, grandes coisas estão acontecendo, é me manter focado e feliz. Reconquistar o título, continuar fazendo história, quebrando recordes, fazendo dinheiro. Mantendo sempre os pés no chão, respeitando, isso é o mais importante.

O que mais Do Bronxs disse

Disputa por cinturão: "Tenho que ser o próximo do título, preciso e quero isso, não tem como. Vencendo agora, com certeza sou o próximo".