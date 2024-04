Flamengo abre as portas do Ninho para pelada de vereadores e deputados

O deputado estadual Val Ceasa (PRD) registrou o momento em suas redes sociais. Na postagem, agradeceu à diretoria rubro-negra pela receptividade no CT:

"Bom dia a todos! Sábado de manhã, estamos aqui no Ninho do Urubu jogando uma partida entre os deputados e os vereadores do Rio de Janeiro. Agradecer em primeiro lugar à administração do Flamengo, que nos cedeu o campo para a gente dar aquele show e jogar aquele futebol aqui", declarou em vídeo o deputado.

A pelada aconteceu em um dos campos utilizados pelas divisões de base do Flamengo. Em 2021, o mesmo amistoso havia acontecido no Ninho do Urubu, e com direito a churrasco.

Diretor de Relações Externas do Flamengo, Cacau Cotta anunciou uma pré-candidatura a vereador. Durante a semana, ele postou um vídeo ao lado de políticos do MDB.

Fla ganha apoio da Prefeitura por estádio

O Flamengo ganhou o apoio da Prefeitura do Rio para construir seu estádio. O presidente Rodolfo Landim fez uma reunião virtual na última sexta-feira (12), com o prefeito Eduardo Paes, e conseguiu o aval do político para o projeto na região do Gasômetro.