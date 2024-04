Laura Amaro vai da brincadeira na rua às Olimpíadas, com escala na neve

Laura Amaro carimbou passaporte para Paris e vai participar dos primeiros Jogos Olímpicos de verão da carreira. Ao celebrar a vaga, a atleta do levantamento de peso lembrou a trajetória no esporte, que começou ainda nas ruas de Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro, e teve até uma passagem na neve.

Muito especial essa classificação. A expectativa é de me divertir, ver o espírito olímpico que cresceu comigo desde quando eu brincava nas ruas da zona norte do Rio, foi tomando forma primeiro com a Olimpíada da Juventude de Inverno, e hoje eu consigo ir para a minha primeira Olimpíada principal.

Laura Amaro

A atleta do Time Petrobras começou no levantamento de peso cedo, em um projeto social ligado à Marinha, na Vila da Penha, na mesma região onde cresceu. "Cria de verdade" do Rio, como gosta de falar, indica que criou um "repertório motor" na rua onde "todo mundo brincava de tudo".