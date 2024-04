Laura Amaro melhora recorde e se garante em Paris no levantamento de peso

O Brasil está classificado às Olimpíadas de Paris em mais uma modalidade: o levantamento de peso. Então 11ª colocada do ranking mundial, Laura Amaro levantou 253kg para pular para o nono lugar e carimbar o passaporte à sua segunda Olimpíada.

Natural do bairro carioca de Cascadura, no Rio de Janeiro, Laura, 23, já praticava o levantamento de peso quando se arriscou no skeleton, esporte de inverno em que o atleta desce a mesma pista do bobsled, mas deitado no trenó de barriga para cima.

"(Skeleton) exige muita potência do push inicial, que é levantamento de peso e velocidade de corrida. Duas coisas que eu dominava", explicou Laura em uma entrevista ao site dos Jogos Olímpicos. Participou da seletiva nacional, de eventos internacionais, e se qualificou para as Olimpíadas da Juventude de 2016, em Lillehammer, na Noruega.