Pênis falso, xixi do filho: malabarismos de atletas pra fugir de antidoping

Pênis falso

Famosos de outros esportes já admitiram usar um pênis falso para fugir de punições. O ex-jogador de basquete Lamar Odom usou a tática antes das Olimpíadas de 2004, em Atenas. Em seu livro de memórias, "Darkness to Light", o campeão da NBA contou que foi avisado sobre o exame antes de se juntar aos atletas da seleção dos Estados Unidos. Ciente de que não seria aprovado no teste por causa do uso de drogas, ele buscou a alternativa.

Não havia nenhuma chance de eu passar. Eu estava fumando maconha todos os dias no verão. Começamos a pesquisar pênis falsos e estudamos maneiras diferentes de enganar o teste de drogas. Depois de muita pesquisa, compramos uma pênis gigante, de borracha, para chegar no dia seguinte.

Odom teria usado a urina do treinador da seleção para fazer o teste. Ele contou que encaixou o pênis de borracha por baixo da calça e que teve de apertar a prótese inúmeras vezes para que a urina saísse.

Um teste feito pela BBC mostra um modo "profissional" de usar a prótese. O jornalista colocou uma pequena amostra de urina em um saco de plástico, que ficou escondido no bolso de uma camisa. Já o pênis foi encaixado com um cinto em volta da cintura, sendo conectado ao reservatório de xixi por meio de um tubo de plástico. Segurando a base do pênis falso, a urina começou a pingar.

Xixi do filho

O campeão de peso-pesado Mike Tyson admitiu que já usou o truque para não ser pego em testes antidrogas, usando a urina do próprio filho. A declaração foi feita em seu podcast, "Hotboxin' with Mike Tyson". O boxeador admitiu ter usado a prótese para não ser pego pelo uso de cocaína e maconha.