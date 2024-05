Corinthians x Real Brasília: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro feminino

Em boa fase, o time feminino do Corinthians entra em campo neste sábado, quando enfrenta o Real Brasília, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Parque São Jorge.

A equipe comandada por Lucas Piccinato vem de uma vitória heroica na competição. No jogo anterior, o time buscou a virada no clássico diante do São Paulo, na Neo Química Arena, e venceu por 3 a 2. As Brabas estavam perdendo até os 47 minutos do segundo tempo, mas reverteram o placar.

Com isso, o Timão ampliou ainda mais a vantagem na liderança do torneio. O Corinthians agora soma 28 pontos em dez partidas disputadas e segue invicto - nove triunfos e um empate.