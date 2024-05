Pacers mantêm 100% em casa nos playoffs da NBA e fazem novo jogo 7 contra Knicks após 29 anos

O Indiana Pacers se manteve invicto nos playoffs da NBA atuando no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis. Na noite desta sexta-feira, derrotou o New York Knicks por 116 a 103 e continuou vivo na busca por vaga na decisão da Conferência Leste. O resultado empatou em 3 a 3 a série melhor de sete jogos e levou a disputa para o sétimo e decisivo confronto, marcado para domingo, às 16h30, pelo horário de Brasília, no Madison Square Garden, em Nova York.

O fator casa vem sendo a arma dos Pacers nos playoffs. Contra os Knicks, apenas os mandantes venceram. Ou seja, a equipe de Indiana terá que acabar com este tabu caso queira voltar à uma final de Conferência, o que não acontece há exatos dez anos, quando acabou perdendo na decisão para o Miami Heat.

Esta também será a terceira vez que Pacers e Knicks se enfrentam em um jogo 7 de playoffs. Em 1995, a equipe de Indiana levou a melhor na semifinal da Conferência Leste ao vencer por apertado 97 a 95. Os Knicks haviam vencido um ano antes, em 1994, na final da Conferência, por 94 a 90.

O camaronês e ala-pivô Pascal Siakam foi quem liderou os Pacers ao jogo 7. Ele foi o principal nome da equipe de Indiana ao anotar 25 pontos, além de pegar sete rebotes e contribuir com cinco assistências. O cestinho do duelo, no entanto, foi Jalen Brunson, com 31.

"Nosso último jogo foi uma vergonha, não fizemos nada do que somos capazes. Hoje, mudou. Todos que entraram foram importantes, levaram perigo e conseguimos compartilhar grandes jogadas. Vamos precisar manter esse ritmo no jogo 7. Sabemos o que será preciso fazer para sairmos com a vitória", disse Siakam.

Os Knicks "venderam" caro a derrota aos Pacers. O duelo foi equilibrado até o segundo quarto, com os times se alternando na liderança oito vezes. A equipe de Indiana, no entanto, chegou a abrir 23 pontos no último quarto e só precisou administrar a vantagem para forçar o jogo 7, com uma grande atuação coletiva. Cinco de seus atletas marcaram ao menos 15 pontos.

Com um péssimo último quarto, os Knicks deixaram a quadra 3min39s para o fim da partida, em uma tentativa de poupar esforços e manter o psicológico em dia para o próximo confronto entre eles.

O vencedor enfrentará o Boston Celtics, na final da Conferência Leste, que eliminou o Cleveland Cavaliers por 4 a 1 nos confrontos.

Confira o resultado da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 116 a 103 New York Knicks

Acompanhe o jogo deste sábado:

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder