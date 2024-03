Marcelinho Huertas é o novo recordista de assistências na Liga Espanhola

O armador brasileiro Marcelinho Huertas passou a ser o recordista histórico de assistências na Liga Espanhola, com 2.898 passes;

Feito foi atingido na vitória do Lenovo Tenerife contra o Dreamland Gran Canaria neste domingo (24), por 93 a 92;

O brasileiro ultrapassou Pablo Laso e quebrou recorde de 32 anos, e mira recorde de partidas na Liga;

O brasileiro, que também possui passaporte italiano, distribuiu sua quarta das cinco assistências que deu na partida, com um belo passe para Shermadini anotar a cesta. O armador, de 40 anos, com seus 1,91m de altura, atuou na Liga Espanhola entre 2004 e 2008, entre 2009 e 2015, quando saiu novamente para disputar duas temporadas pelo Los Angeles Lakers, na NBA, e está no campeonato desde 2017.

Ele somou quase 3.000 passes em cinco times depois de jogar três anos no Joventut (243 assistências), um no Bilbao (146), quatro no Baskonia em duas etapas (777), quatro no Barça Basket (685) e os últimos cinco no Lenovo Tenerife (mais de 1.040), onde se consolidou como um dos melhores da história nesse aspecto.

Marcelinho bateu um recorde de 32 anos, que pertencia a Pablo Laso, que conquistou a marca na temporada 1991-92, quando jogava pelo Baskonia, e ultrapassou José Luis Llorente, do Real Madrid, que era o recordista até então. Laso aumentou seu próprio recorde até sua aposentadoria como jogador, em 2003. No top 10 dos maiores assistentes da história da Liga Espanhola, apenas outros dois jogadores em atividade aparecem além do brasileiro, sendo os madridistas Sergio Llull, sétimo nesse ranking com 1.831 assistências, e Sergio Rodríguez, em décimo com 1.613 passes.

De acordo com o levantamento do jornal Marca, Huertas ainda pode almejar mais recordes, como o de jogador com mais jogos na competição, já que seus 649 jogos pela Liga até aqui fazem do brasileiro o décimo a ter mais atuações no Campeonato Espanhol de basquete. Segundo o jornal, ele tem ao seu alcance o nono lugar de Alberto Herreros, com 654 jogos, e o oitavo posto, de Fran Vázquez, podendo ser atingido já nesta temporada.