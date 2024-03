Em nova localização, NBA House retorna ao Brasil em junho

A NBA anunciou hoje (20) que promoverá a sexta edição da NBA House no Brasil. O evento será em local diferente dos últimos anos.

O que aconteceu

A NBA House acontecerá no Parque Villa-Lobos, Zona Oeste de São Paulo. As três edições anteriores (2019, 2022 e 2023) ocorreram no estacionamento do Shopping Eldorado.

O espaço estará aberto ao público entre os dias 06 e 23 de junho. O período coincide justamente com o calendário previsto para as Finais da NBA, que podem ter até sete jogos.