Surfe: Tati Weston-Webb cai para bicampeã mundial nas semis de Peniche

Imagem: Brent Bielmann/World Surf League via Getty Images

A brasileira Tati Weston-Webb está fora da briga pelo título da etapa de Peniche, em Portugal, do Circuito Mundial de Surfe. Ela foi derrotada pela australiana Tyler Wright, bicampeã do mundo em 2016 e 2017, nas semifinais do torneio.

O que aconteceu

Tati Weston-Webb ficou à frente no início da bateria. A brasileira chegou a assumir a dianteira antes da metade do tempo da disputa, mas a liderança durou pouco.

Depois de virar, Wright aumentou a vantagem e confirmou a vitória. A 14 minutos do fim, a australiana alcançou a somatória de 11,83, que já seria suficiente para vencer. No fim, ela chegou a 13,36, contra 11,30 da brasileira.