Atual bicampeão, Filipinho pede dispensa à WSL para cuidar da saúde mental

Bicampeão mundial, o brasileiro Filipe Toledo anunciou o pedido de dispensa do restante da temporada do Circuito Mundial de Surfe.

É com o coração pesado que anuncio hoje que estou saindo do restante da temporada do Championship Tour de 2024. Esta decisão foi muito difícil, e vem após dias de discussão com aqueles mais próximos a mim. A WSL foi muito solidária, e sou muito grato por terem me concedido o wildcard para o início da temporada de 2025. Estou comprometido em voltar melhor do que nunca.

Filipe Toledo

"No passado, fui honesto sobre alguns dos meus desafios, não apenas com lesões, mas também com a saúde mental. Competir no mais alto nível pela última década pesou sobre mim, e preciso de uma pausa para me recuperar para o próximo capítulo da minha carreira", acrescentou o surfista brasileiro.