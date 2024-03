NBA multa atleta em R$ 500 mil por acusar juiz de envolvimento com apostas

A NBA multou o pivô do Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, em 100 mil dólares (R$ 497,4 mil, na cotação de hoje) por acusar os árbitros de envolvimento com apostas esportivas.

O que aconteceu

Gobert sugeriu que os árbitros da liga estavam sendo influenciados por apostas esportivas após uma derrota na prorrogação por 113 a 104 para o Cleveland Cavaliers. Essa é a maior multa aplicada a um jogador não suspenso nesta temporada.

A multa também inclui o gesto de Gobert ao fazer o sinal de dinheiro com as duas mãos em direção aos árbitros depois de ser apitada sua sexta falta no final do quarto período.