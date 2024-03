COB fecha com Azul e amplia recorde de patrocinadores para Paris-2024

Desde abril de 2023, a Azul opera voos regulares para Paris. Neste período, a companhia já transportou 265 mil clientes entre Brasil e França. São seis voos semanais à cidade da Luz e, a partir do mês que vem, serão sete com direito à cardápio especial do chef Claude Troisgros.

Abhi Shah, presidente da Azul, celebrou a parceria e já anunciou a torcida pelos brasileiros em Paris.

"Vamos ajudar o Time Brasil a voar alto em todos os sentidos. A nossa companhia, que sempre procurou conectar todos os cantos do país ao mundo, não poderia deixar de apoiar os atletas brasileiros nessa competição mundial tão importante. Nosso modelo de negócio, há 15 anos, investe e valoriza a cultura e as belezas brasileiras, motivando o Turismo nacional e ampliando nossa malha para estar onde nenhuma outra empresa aérea já esteve. Mas sabemos que podemos fazer mais, e essa parceria é prova de como isso é possível. Estamos orgulhosos com essa oportunidade de apoiar o Time Brasil", destacou.

"Nossos atletas serão mais alguns tripulantes em busca de voos mais altos. Fizemos mudanças importantes dentro do COB para. Esses atletas que nos inspiram, nos motivam. A gente acredita que essa parceria vai impulsionar os resultados do Brasil, uma empresa que vai de encontro a valores que a gente procura buscar no movimento olímpico", disse Marco Antônio Laporta, vice-presidente do COB.

XP, Medley, Mormaii, Vivo, Smartfit, Hemmer, Havaianas, Azul, Riachuelo, Subway, Grupo Águia, Peak, Estácio, NSports, Voke, Ajinomoto, Aliança Francesa, Aguiabranca, Max Recovery e New On são as marcas que, até o momento, estarão com o Time Brasil nos Jogos Olímpicos que começam no dia 26 de julho.

"Esse crescimento que a gente teve nesse ciclo por captar recurso privado vem de uma série de fatores. Começa com a base. O COB fez sua lição de casa desde o início gestão em relação a ética, compliance. É importante para empresas como a Azul se interessar em apoiar. Além disso, a gente fez um trabalho com os atletas. Tudo o que a gente faz, é pelos atletas e incluímos eles nas iniciativas", destacou Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.