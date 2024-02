WSL lança série que vai narrar a 'década de ouro' do surfe brasileiro

A WSL Brasil vai lançar uma nova série de conteúdos para as redes sociais que vai contar a trajetória do surfe brasileiro nos últimos 10 anos. Batizada como 'Década de Ouro', a produção vai abordar a supremacia do país nas competições internacionais no período, contando os títulos mundiais conquistados por Gabriel Medina, Adriano de Souza, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo.

"Estamos tratando de um período histórico, de inúmeros feitos e conquistas dos brasileiros, mas sem esquecer também daqueles que vieram antes e também fazem parte deste marco para a modalidade. Tenho certeza que esta produção envolverá o nosso público. Mais do que uma celebração de títulos, a 'Década de Ouro' é um mergulho na cultura e na evolução do surfe brasileiro", ressalta Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

O material vai contar como o Brasil era visto como 'azarão' nas competições até o surgimento de Gabriel Medina com o título mundial conquistado em 2014, o primeiro brasileiro a faturar o evento. Medina foi campeão três vezes ao todo, e o país levou ainda duas conquistas com Filipinho, mais uma com Ítalo e outra com Adriano, o que levou esse período a ser conhecido como 'Brazilian Storm'.