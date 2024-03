Pedro Quintas vai à final e Luizinho está fora de Paris-2024

O Brasil vai ter apenas um representante na final do park masculino no Pro Tour de Dubai. O único a se classificar foi Pedro Quintas, que somou 86,27 em sua melhor volta e ficou em sexto lugar. A notícia ruim foi a eliminação de Luizinho da disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O skatista, que foi um dos representantes do país em Tóquio-2020, precisava ficar entre os dez primeiros para manter vivo o sonho olímpico, mas terminou apenas em décimo lugar. No feminino, Isadora Pacheco não acertou nenhuma volta e ficou fora da final. Luizinho não participou de boa parte dos campeonatos válidos para a qualificação olímpica por causa de uma grave lesão no joelho. Pelo regulamento da World Skate, um máximo de apenas seis skatistas por país podem participar das etapas de Xangai e Budapeste, que vão definir os classificados para Paris-2024. Com Augusto Aikio, Pedro Barros, Luigi Cini, Pedro Quintas e Pedro Carvalho já garantidos, a briga dele era com Murilo Peres. Com a eliminação na primeira rodada, Murilo Peres chegou 10.916 pontos no ranking olímpico. Para superá-lo, Luizinho, que chegou a Dubai com 1.196, precisava de 10 mil para ultrapassar o compatriota. Ou seja, era preciso ficar, pelo menos, em décimo lugar nos Emirados Árabes. Baterias Luizinho participou da primeira bateria das semifinais do Pro Tour de Dubai e até começou bem, somando 80 pontos em sua primeira volta. Mas, depois disso, não conseguiu acertas suas duas tentativas seguintes e acabou em sexto lugar. Quem brilhou foram os americanos Tate Carew com 93,04 e Gavin Bottger com 90,00. Neste momento, Pedro Quintas era o terceiro com 86,27.