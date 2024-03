LBF começa hoje com Corinthians e transmissão do UOL

A temporada 2024 da LBF (Liga de Basquete Feminino) começa hoje com Corinthians x Pontz São José, às 20h. O Canal UOL e o YouTube do UOL Esporte mostram ao vivo, com imagens.

LBF no UOL

O UOL vai mostrar pelo menos dois jogos por semana durante a temporada regular. Os dias do basquete feminino no UOL são segundas e sextas-feiras, mas a Liga terá transmissões em outros dias, como neste sábado (2), com a transmissão de Ituano x Unimed Campinas às 11h.

Serão 17 partidas no primeiro turno, entre 1º de março e 10 de abril.