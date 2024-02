Popó diz por que voltou a lutar e nega ter 'segurado o braço' contra Bambam

Acelino Popó Freitas ganhou o mundo quatro vezes entre os anos 90 e 2000 nocauteando adversários e levando o nome do Brasil ao topo do boxe. Hoje, ele está de volta aos holofotes protagonizando as lutas do FMS (Fight Music Show), evento que leva celebridades aos ringues.

Por que Popó voltou?

Popó, hoje com 48 anos, explicou o motivo de ter retornado aos ringues em entrevista ao UOL durante uma visita à sede do Instituto Global, em São Paulo, para saber mais sobre os princípios ESG (ambiental, social e governança).

O tetracampeão disse que o objetivo é mostrar aos mais jovens o uso do esporte como "influência social". Ele também quer aproveitar a visibilidade para ampliar seu projeto, o Instituto Acelino Popó Freitas (IAPF) — perpetuando, inclusive, métodos vistos no instituto em questão.