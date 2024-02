'Vai matar o Bambam' e 'brincadeira': público exalta Popó antes de luta

Todas elas acreditaram na vitória de Popó, que já superou os oponentes nas outras três edições do FMS — Whindersson Nunes, Pelé Landy e Júnior Dublê acabaram derrotados.

Apesar de alguns elogiarem a "vontade" de Bambam, outros não mediram a empolgação. Foi o caso do corretor Moisés Kuster, que é assíduo em eventos de luta e relembrou uma cena particular envolvendo os protagonistas da noite.

Eu até gosto do Bambam, mas gosto do Popó também até porque lutei boxe. O Popó vai matar o Bambam ainda no 1° round pela raiva que ele está. Na luta do Júnior Dublê [FMS 3], eu estava do lado do Bambam quando o Popó foi para cima dele. Acho que o Popó vai matar ele Moisés Kuster

Desrespeito?

Alguns presentes relembraram as últimas declarações de Bambam, que provocou Popó nos últimos meses e afirmou que vai "quebrar a cara" do tetracampeão na noite de hoje.