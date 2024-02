Mafê baixa quase 3s e crava novo recorde sul-americano nos 400m livre

Vagas olímpicas no revezamento 4x100m

Mais cedo, a equipe feminina - formada por Ana Vieira, Mafê Costa, Stephanie Balduccini e Aline Rodrigues - garantiu vaga olímpica no revezamento 4x100m livre com o sexto melhor tempo das eliminatórias.

A conquista veio após a soma do resultado em Doha com o do Mundial de Fukuoka, em 2023. No ano passado, o time brasileiro fechou as eliminatórias com 3m38s99 e se manteve entre os 13 melhores tempos.

No revezamento masculino, a equipe brasileira optou por poupar os nadadores e não mandou representantes, já que estava com a vaga olímpica praticamente garantida. E foi isso que aconteceu, porque mesmo sem nadar, a vaga foi carimbada na madrugada de hoje.