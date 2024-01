Recordista no UFC, Alex Poatan analisa chance de buscar 3º título inédito

O que mais Poatan disse

Vida pós-cinturão dos meio-pesados: "Fica difícil de cair a ficha ainda, mas estou curtindo o momento. Parte financeira muito importante, qualidade de vida, condição melhor pra família, isso muda. Reconhecimento também. Muitas pessoas que desacreditavam, hoje acreditam, consigo mudar a forma como as pessoas enxergam".

Mais holofotes: "A gente está ali, tem todo o potencial, mas não estamos na vitrine, ninguém está vendo. Quando acontece algo grandioso [como ganhar cinturão], começam a ver mais e ir atrás da nossa história. Ver a realidade de onde saí, da periferia, o que conquistei, onde cheguei, onde posso chegar... As pessoas começam a se interessar mais, isso é muito importante".

Missão no UFC: "Objetivo é ganhar sempre a próxima luta. Muitos me perguntaram, até antes de ganhar o cinturão, se entrar para o Hall da Fama era meu objetivo dentro do UFC, porque entrei no Glory [kickboxing]. Vou fazer meu trabalho, não vou pensar nisso, não depende de mim. Só vou fazer minha parte que é ganhar as lutas, e depois as pessoas vão decidir onde devo estar".

Possível data de retorno: "Antes de abril [de 2024] não me vejo lutando não, quero descanso também, lutei bastante. E depois de junho já é muito. Vai ficar entre abril e junho, isso é o que eu planejo".

Próximo adversário: "Com Adesanya está um empate no MMA, 1 a 1, achei que ele estava a fim de fazer uma outra luta, mas depois daquela chamada, vi que ele levou na brincadeira, não sei por que, se não tem interesse. Depois analisei bem e vi que ele tinha alcançado o que queria, que era uma vitória, acho que não precisa de mais nada, não quer mais nada. Depois das brincadeiras dele, deixei de lado e não forcei mais, fui para o que interessa. Tem muitos caras que estão esperando essa oportunidade".