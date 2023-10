Pan 2023: Brasil estreia no basquete e mira final no vôlei feminino

O Time Brasil estará representado em diversas modalidades nesta quarta-feira nos Jogos Pan-Americanos 2023. Há a estreia no basquete, além de briga por medalha no remo. A delegação tem, até aqui, 45 medalhas (10 de ouro, 16 de prata e 19 de bronze) — quarta colocação no geral.

Badminton

9h - Duplas masculina - Final - Nyl Yakura / Xinguy Dong (CAN) 2x1 Davi Silva / Fabrício Farias (BRA) - Medalha de prata

Basquete feminino

10h30 - Brasil 72x54 México