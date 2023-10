Brasil conquista ouro no remo depois de 36 anos de jejum no Pan

Lucas conquista a segunda medalha pan-americana de sua carreira, após o bronze em Lima 2019. O carioca representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde ficou com a 12ª posição.

Esse resultado representa tudo. Representa um marco na história do remo brasileiro, uma nova história. Agradeço por estar vivendo esse momento, agradeço a todo mundo que esteve envolvido nessa vitória. Não tem como enumerar, descrever quantas pessoas foram. (...) Agora eu quero mais, quero Paris, quero a medalha olímpica, e todo mundo vai estar trabalhando muito por isso Lucas Verthein

O Brasil outra conquistou medalha hoje com Beatriz Cardoso. Na disputa do skiff simples feminino, ela ultrapassou a paraguaia Nicole Gonzalez nos metros finais e ficou com a prata. Cardoso terminou a prova em 7min46s73, 2s10 atrás da mexicana Kenia Lechuga, que conquistou o ouro.

Acho que errei na estratégia de início, saí muito comedida e a paraguaia e a mexicana fizeram início mais forte. Mas eu estou feliz, quando estava na medalha de bronze falei 'bronze não!'. Dei tudo que tinha no final e consegui chegar na medalha de prata. Representa muito esforço, são anos de dedicação, abdicação, tranquei faculdade para poder só treinar. Ainda tem muito trabalho pela frente Beatriz Cardoso

