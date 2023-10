Nadadora de 22 anos morre em confronto na guerra em Israel

Nimri era tenente das Forças de Defesa de Israel (FDI) e comandante de uma unidade de drones.

A Associação de Natação de Israel informou e lamentou a morte da atleta: "Eden era uma garota incrível, uma boa amiga, competitiva, extremamente trabalhadora, altamente autodisciplinada, trabalhava duro, sempre almejava alto, estabelecia metas e as cumpria."

Ela tinha 22 anos e fazia parte de uma família de nadadores em Israel: Noga, sua irmã, também é nadadora e seu pai, Michael, compete na categoria Masters.

Em 2018, a nadadora competiu no Campeonato Europeu Júnior de Natação em Águas Abertas, terminando em 30º lugar. A jovem também representou Israel no Campeonato Mundial Escolar ISF de 2017 e na Copa do Mediterrâneo de 2014.

A última competição de Nimri foi no Campeonato Nacional de Piscina Curta, em dezembro de 2019, segundo o jornal espanhol Marca.

Confira a nota da Associação:

"A Associação de Natação de Israel expressa profundo pesar e participa do pesado luto da família Nimri pela morte de um oficial das FDI, a tenente Eden Nimri, de 22 anos, comandante de equipe de drones que caiu em batalha no posto avançado de Nahal Oz .