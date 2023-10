Não sei se voltam, diz atleta brasileiro sobre colegas chamados para guerra

O jogador brasileiro Felipe Santos, do Hapoel Haifa, de Israel, contou em entrevista exclusiva ao De Primeira que colegas de clube foram convocados para a Faixa de Gaza, epicentro da guerra com o grupo Hamas. Ele falou sobre o medo de nunca mais ver os companheiros.

'Colegas foram para guerra e não sabemos se vão voltar': "Tem jogadores do meu clube que foram convocados de última hora para a guerra, para ir à Faixa de Gaza. É um momento muito delicado, quando você vai nos postos de saúde, tem que esperar 5h porque a população inteira de Israel está indo doar sangue e alimento. Foram dois analistas e três jogadores, tanto que eles postam no Instagram que estão com arma na mão, vestidos com a roupa do Exército. É triste porque são pessoas que estão com você e que não sabemos se vão voltar. Você olha na rua, pai se despedindo dos seus filhos, dando a bênção para seus filhos, dizendo que vão voltar em paz, é um momento difícil".

Falta de água e mantimentos básicos: "Ontem, fui ao mercado comprar algumas coisas, água, alimento para doar para os soldados que estão na guerra. Hoje, também fui comprar água, suco, algumas coisas para enviar para os soldados, porque meu clube está fazendo essa doação, e já não tinha mais água, mais suco, coisas básicas que os soldados estão precisando. É um momento delicado, o país inteiro está se voltando para ajudar essas pessoas que estão indo, porque não são só soldados, são pessoas".