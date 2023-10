Jogador brasileiro relata falta de água e sensação de desespero em Israel

Você é atacante do vice-líder do campeonato nacional e se prepara para uma partida decisiva que poderá colocar sua equipe no topo da Liga. Mas ao acordar e olhar o celular, você percebe avisos de que todos os jogos e treinos foram cancelados porque o país está sendo atacado. Mais tarde, a ligação de um diretor e do CEO do clube perguntando como você está, tornam o ambiente ainda mais tenso. Não se trata de um conflito: o país onde você vive está em guerra.

Foi assim que o brasileiro Felipe Santos, de 26 anos, do Hapoel Haifa, de Israel, recebeu a notícia de que o guerra com o Grupo Hamas havia começado. E o termo foi o que mais assustou.