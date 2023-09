Após polêmica no Rio, Ingrid retoma dupla e mira Paris-24: 'Sincronizadas'

"O que realmente faltou na época foi a Ingrid dar o lado dela e eu dar o meu. Nós duas não fazíamos ideia desse panorama. Muita gente de fora passou a dar várias opiniões, falavam coisas que nem sabiam. E isso interferiu muito na nossa relação", comentou Giovanna.

"Tudo virou uma bola de neve. Há muita ressalva em tudo o que falaram, não foi do jeito que aconteceu. Virou aquele show e a gente se afastou. Cada uma para o seu lado, sem entender a outra e ficou por isso mesmo", concluiu Giovanna.

"Acabamos influenciadas por pessoas mais velhas da própria equipe que colocaram abobrinhas nas nossas cabeças. Quando sentamos para conversar em março, tudo o que a Giovanna me falou fez mais sentido do que os outros tinham me contado. Ela me explicou o que realmente a incomodou, eu também expus meu lado e a gente se entendeu", acrescentou Ingrid.

As duas concordam que a maturidade foi essencial para a reconciliação. Na época, Giovanna estava com 17 anos e Ingrid com 19. Durante o período em que ficaram separadas, as atletas adquiriram novas experiências, Giovanna se tornou mãe e Ingrid participou de outra Olimpíadas, em Tóquio.

Todos esses fatores contribuíram, inclusive, profissionalmente. Elas sentem que estão até mais alinhadas do que antigamente e isso aconteceu desde o primeiro treinamento após a retomada da parceria.

"Parecia que a gente estava sincronizando a vida inteira. Até o nosso técnico ficou surpreso com tamanha sintonia", contou Ingrid.