Quem é a fisiculturista brasileira que ganhou fama como 'Ferrari humana'

O meu físico chocou muito o palco do Olympia. Levei condicionamento, beleza e apresentação. Não tinha nada que as pessoas pudessem apontar que faltou, impressionou os árbitros e os fotógrafos que estavam lá. Um fotógrafo ficou tão impressionado que colocou na legenda de uma foto minha: 'Se uma Ferrari fosse humana', porque foi um físico que chocou

'Se uma Ferrari fosse humana', foi a forma que o fotógrafo Will Wittmann, especialista em competições de fisiculturismo, encontrou para descrever a brasileira Francielle Mattos, de 37 anos, que é bicampeã da categoria Wellness do Mr Olympia — a Copa do Mundo de fisiculturismo — e em 2023 está em busca do tricampeonato.

A categoria feminina do Mr Olympia foi criada recentemente e, apesar de já ser uma referência dentro do esporte, Francielle quer inspirar outras mulheres que não fazem parte desse mundo com a sua história. Ela ingressou no fisiculturismo após enfrentar um período de depressão pós-parto, e ser incentivada pelo seu marido Willian — já que ela sempre gostou de praticar esportes (antes, Fran foi ginasta e jogadora de futebol).