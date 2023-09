Quadra pública no ES vira palco de polêmica entre basquete x futebol

Ele disse que as partidas começaram a ser realizadas religiosamente nas noites de segunda há cerca de um ano. A prática do esporte foi viabilizada depois que o local ganhou tabelas e aros com uma revitalização feita pela prefeitura da cidade.

Quadra pública em Vila Velha-ES Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

O que era um apanhado de desconhecidos batendo bola virou um grupo que já passa de 80 basqueteiros. A "pelada", que costuma ser frequentada por uma média de 40 pessoas por noite, tem início às 19h e dura até 23h — e já virou "o racha mais lotado" de Vila Velha, de acordo com ele, reunindo jogadores de outros bairros.

A quadra também é utilizada para aulas de zumba, mas a utilização é majoritariamente do futebol. "Futebol é todos os dias. A gente só joga às segundas e, de vez em quando, às quintas, quando abre espaço depois da zumba. O local é público, todos têm que usar", cobrou.

Os basqueteiros estão tentando negociar mais um dia na semana, mas encontram forte resistência dos boleiros, segundo o organizador. "A quadra anterior não tinha basquete, então meio que se acham donos do terreno. Vivemos esse eterno conflito", reclamou.

Jogo de basquete na quadra de Itapuã, Vila Velha-ES Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

A turma do basquete já se mobilizou e fez uma vaquinha para consertar a cesta uma vez. Eles desembolsaram cerca de R$ 1,5 mil para colocar um aro flexível, de tamanho oficial e com rede de corrente. O grupo também criou perfis para o racha, denominado NBI (New Basket Itapuã), e tem planos de participar de campeonatos na região.