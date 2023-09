"Me lembro de quase tudo, na verdade eu me lembro desde o momento que a gente saiu do aeroporto, até o momento que a gente estava dentro do avião, que teve aquela pane... Eu me lembro de tudo até esse momento. Depois, a partir dali, eu só me lembro depois que eu acordei no hospital", recorda.

Mas ele nunca sonhou com o acidente ou mesmo se viu traumatizado com aviões. Se o medo cega, Alan preferiu seguir enxergando e realizar o sonho de voltar a jogar em alto nível. A solução para isso foi exatamente entender o processo e fazer valer uma das coisas que o atleta profissional faz desde criança: trabalhar. Mas não no campo, nem na academia, e sim dentro de seus pensamentos.

"Nunca sonhei com o acidente. Acho que pelo fato de não ficar forçando muito para lembrar o que aconteceu. Procurei tocar minha vida adiante, lembrar das coisas boas, pensar sempre na minha família, pensar no que tenho que fazer, ser um exemplo de superação para as pessoas", contou.

Aliada à recuperação mental houve também a física, que consistiu primeiro na dúvida sobre voltar a andar, depois sobre conseguir jogar. Ali, de novo, o foco fez sua parte.

Foram nove meses de pensamento positivo e muito esforço no tratamento até o jogo contra o Barcelona, amistoso, em agosto de 2017. O marco da retomada do alto nível, porém, veio contra o Flamengo, na Sul-Americana: ali Ruschel realizou o sonho de se tornar atleta profissional pela segunda vez.