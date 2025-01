Dudu elogia Diniz e vê Cruzeiro com "pegada boa" em goleada no Mineiro

"O time fez uma boa partida hoje, entramos com a pegada boa. Fizemos os gols. No segundo tempo a gente precisava continuar com o pé no acelerador, estamos no começo da temporada. Foi um bom jogo", afirmou.

A equipe, que foi dirigida pelo interino Wesley Carvalho, voltou a vencer após tropeços nas últimas duas rodadas do Mineiro. O Cabuloso assumiu a liderança do Grupo C, com sete pontos conquistados.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, contra o Uberlândia, no Mineirão, pela quinta rodada do Mineiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).