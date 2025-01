Corinthians goleia Vila Nova e avança às oitavas de final da Copinha

O Corinthians goleou o Vila Nova-GO por 4 a 1 na noite desta quarta-feira e garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa São Paulo, a Copinha. O alvinegro vai enfrentar o Ituano no próximo mata-mata, em dia e horário que ainda serão definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O primeiro gol do Corinthians foi anotado aos 21 minutos da primeira etapa, com o meia Dieguinho. O garoto recebeu cruzamento de Gui Negão e acertou o ângulo adversário, com chute forte de esquerda.

O Timãozinho ampliou com o volante Luiz Gustavo Bahia, aos 10 do segundo tempo. A defesa adversária rebateu mal o cruzamento de Gui Negão e o meio-campista acertou bonita finalização, de primeira.