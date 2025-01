Juventus cede empate ao Torino e perde chance de colar no G4 do Italiano

O primeiro clássico de Turim de 2025 não teve vencedor. Juventus e Torino se enfrentaram neste sábado, no Estádio Olímpico de Turim, mas não saíram do empate por 1 a 1, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano.

A Velha Senhora saiu na frente logo aos oito minutos, através de Kenan Yildiz. Os mandantes, porém, deixaram tudo igual nos acréscimos do primeiro tempo. O gol foi marcado por Nikola Vlasic.

Com o resultado, a Juventus perde uma grande oportunidade de colar no G4 da Série A. O time soma 33 pontos, três a menos que a Lazio, quarto colocada. A Juve, entretanto, ainda tem uma partida a menos.