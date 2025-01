João Fonseca fala sobre atuação na final e comemora consistência nas últimas semanas

O brasileiro confirmou sua sequência de dez vitórias seguidas, ressaltando sua consistência nas últimas semanas.

"Era uma meta para este ano, ter bons resultados e boas semanas, sem altos e baixos, mantendo uma consistência. Agora é focar em Melbourne, to desgastado, mas me sinto muito bem nos jogos", afirmou o brasileiro.

João Fonseca é uma das principais promessas do tênis brasileiro e não perde desde sua conquista no Next Gen Finals, em Jeddah, na Arábia Saudita. O Challenger de Camberra é um dos torneios preparatórios para o Australian Open. João jogará o qualifying do Grand Slam a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro.