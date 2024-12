Acertado com o Palmeiras, Paulinho se despede do Atlético-MG: "Gratidão"

O atacante Paulinho está perto de ser anunciado pelo Palmeiras. Na manhã desta terça-feira, o jogador se despediu do Atlético-MG em suas redes sociais enquanto aproveita o período de férias em Alagoas.

"Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana. ObriGalo!", disse.

Na última segunda-feira, Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG, já havia confirmado a venda do atleta ao Palmeiras. Paulinho, que chegou ao Galo em 2022, tinha contrato válido com o time mineiro até 2026. O vínculo com o Verdão deve ser por cinco anos.