Fluminense anuncia a contratação de Joaquín Lavega até o fim de 2029

O Fluminense e o River Plate-URU comunicam a transferência do atacante Joaquín Lavega, que já realizou exames médicos e esteve nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho para assinatura de contrato de cinco anos. O Fluminense adquiriu os direitos do atleta, que tem 19 anos, é...

Em outubro, o atleta foi convocado por Marcelo Bielsa para representar a seleção uruguaia pela primeira vez em sua carreira, mas não entrou em campo.

Após brindar a torcida com um ano mágico em 2023, com a conquista da Libertadores, o Fluminense sofreu muitos sustos em 2024.