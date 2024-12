Salário é único entrave para renovação do São Paulo com Luiz Gustavo

O São Paulo está muito próximo de um acordo para a renovação de contrato de Luiz Gustavo. O volante já havia manifestado seu desejo de permanecer no clube em 2025, e as partes só não assinaram um novo vínculo ainda por uma pequena divergência em relação aos salários do jogador.

O desejo a diretoria são-paulina é de renovar com Luiz Gustavo sem qualquer mudança nos vencimentos do atleta. Já o veterano espera uma valorização em seus vencimentos, ainda que pequena, para seguir vestindo a camisa tricolor. A informação foi publicada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Por se tratar de uma diferença pequena de valores, a alta cúpula do São Paulo se mantém otimista em relação ao desfecho das negociações. Internamente não há um temor real de que Luiz Gustavo deixe o clube ao fim de 2024.