Especulado no Botafogo, Renato Gaúcho planeja descanso: "Não é dinheiro"

Renato Gaúcho vem sendo especulado no Botafogo com a saída iminente do técnico Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar. O treinador deixou o Grêmio ao fim da atual temporada e tem sido procurado por alguns clubes do futebol brasileiro, porém, pelo menos por enquanto, não planeja voltar às atividades tão cedo.

"Esse ano de 2024 foi bastante pesado para mim, desgastante. Não só para mim, mas para o povo do Rio Grande do Sul principalmente. Por causa da enchente, jogamos um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores praticamente fora do nosso estádio, longe de nossas famílias, e isso desgastou bastante", disse Renato Gaúcho ao chegar ao Maracanã para o Jogo das Estrelas, evento organizado por Zico.

Desde que deixou o Grêmio, Renato Gaúcho já recusou duas propostas: uma do Santos e outra do Vasco. Apesar disso, o treinador garante que não fechou as portas para ambas as equipes devido à parte financeira.