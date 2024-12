Entenda como patrocinadora máster ajudou São Paulo a repatriar Oscar

O São Paulo deu um verdadeiro presente de Natal para a sua torcida e conseguiu viabilizar a contratação de Oscar. O clube, porém, precisou de uma leve ajuda para repatriar o meio-campista.

Inicialmente, a ideia da diretoria tricolor era arcar com todos os custos da operação Oscar. O jogador, no entanto, fez algumas exigências as quais o São Paulo não poderia oferecer no momento.

Portanto, a patrocinadora máster do clube, Superbet, entrou na jogada. A empresa já havia demonstrado o desejo de, através de um aporte financeiro, ajudar o Tricolor a fazer uma contratação de impacto nesta janela de transferências. As partes ainda discutiam um nome.