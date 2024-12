Confira o sentimento dos inscritos para a 99ª edição da São Silvestre

Já Marcelo, de 48 anos, que veio de Mogi das Cruzes para participar de sua primeira São Silvestre, disse que gostou muito do kit.

"Sou de Mogi das Cruzes, e vim para cá para correr. Eu corro há oito anos, mas é a primeira vez que vou participar da São Silvestre. Eu sempre assisti pela televisão, é um momento de festa, e no fim dos últimos anos eu sempre estava trabalhando, mas agora estou de férias e vi que era hora de participar", afirmou.

"Gostei muito do kit. Não sou muito de usar as camisas da corrida no dia, mas quero usar essa. Para pegar o kit também foi muito tranquilo, muito bem organizado, e espero que essa organização se mantenha no dia 31", disse.

Por fim, Robson Jacinto, participante desde 2005, elogiou os estandes e afirmou que irá participar novamente fantasiado.

"Eu participo desde 2005, e sempre fantasiado. Os stands este ano estão muito bons, muito bem organizados", comentou.

"Eu espero muita diversão, vou correr a São Silvestre para me divertir. A cada ano que passa, a São Silvestre consegue superar nossas expectativas. Estou muito ansioso também para a do ano que vem, já que vai ser a 100ª edição", finalizou.