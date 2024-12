Novo CEO, Pedro Martins anuncia Pedro Caixinha como técnico do Santos

Anteriormente, Marcelo Teixeira também se pronunciou e explicou a demora para anunciar o novo treinador do time. Ele já havia dito há algumas semanas que o Santos possuía um técnico contratado. O presidente ainda afirmou que Pedro Martins era o seu plano A para o cargo de CEO.

"Disse há algumas semanas atrás que todos entenderiam as razões do Santos aguardar as definições e divulgar de forma correta as informações que estavam sendo colocadas para a mídia. Hoje sim, posso afirmar algumas decisões que já estão adotadas e anúncios importantes para a coletividade alvinegra. Tínhamos algumas prioridades no ano de 2024, todas foram alcançadas. Um dos pilares da nossa gestão é a profissionalização. O plano A não era este ou aquele jogador. Estava direcionada ao Pedro Martins, que é o novo CEO do Santos. Quando você faz um planejamento, que é o que a diretoria estava fazendo, estávamos mapeando jogadores, treinador, para apresentá-los ao novo CEO no momento certo. Esse novo CEO tinha compromissos. Eu dizia que não podia fazer divulgações de contratações, porque alguns profissionais estavam com contrato em vigência. Esperava que o nosso CEO tivesse vida mais curta no outro clube, mas pelo sucesso do trabalho, ele foi para o Mundial de Clubes e isso prorrogou a definição. Aguardamos as decisões, tudo o que era de respeito de um clube co-irmão. Ao finalizar sua preparação, avançamos para contratação do novo CEO", comentou.

"Ao contratá-lo, na semana passada, tivemos a oportunidade de conversar com o Pedro. Ao conversar com ele, tínhamos algumas prioridades naturais de atletas e treinadores. Mas queremos que a decisão seja sempre com uma linha de conduta com este profissional. Quando colocamos à disposição semana passada, o Pedro solicitou que se desligasse do seu clube na sexta-feira. Tivemos uma rápida conversa no sábado, decisiva para as decisões que iriam ocorrer. Após a definição do CEO, ao avaliar, o Pedro fez sua definição. Não apenas no sábado, como também entrou em contato com o profissional e fez o comunicado que estava bem adiantada. No domingo, finalizamos a contratação do novo treinador. A cada momento que se divulgam nomes, e divulgaram vários deles, agora sim podemos informar. A prioridade A não estava em nomes de profisisonais de elenco ou comissão técnica. Como a exigência de elevarmos o nosos trabalho, entendemos que pelo perfil e experiência do Pedro, ele pode continuar a exercer o planejamento de 2024 e, a partir desse momento, colocarmos em prática o que iremos fazer em 2025 e 2026. Estou muito feliz e orgulhoso da sua chegada, Pedro. Sabedores que a realidade ainda continua muito dura, muito grave. Mas já demos passos longos, antecipando momentos para que o Santos se recolocasse na Série A e alcançasse todos os objetivos na temporada. No aspecto financeiro, do marketing e principalmente do futebol. Seja bem-vindo, o otimismo e a confiança são muito grandes. Era um desejo meu trabalhar com você. A consistência do planejamento está muito forte no intuito do Santos seguir em busca de seus objetivos", acrescentou.

Caixinha tem 54 anos e chegou ao futebol brasileiro em 2023 para dirigir o Bragantino. Ele ostenta um currículo de grande experiência, com passagens pelo futebol árabe, argentino, mexicano, grego e, é claro, português.

Pedro Martins, por sua vez, é formado em Administração, com MBA em Indústria do Futebol na Universidade de Liverpool-ING, e era o diretor de futebol do Botafogo. Durante os últimos anos foi vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol e contribuiu ativamente com o desenvolvimento dos projetos de futebol da Ferroviária de Araraquara, Club Athletico-PR e Cruzeiro. Além disso, ele acumula experiência profissional em clubes como Olé Brasil, Queen Park Rangers-ING e Vasco.