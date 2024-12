Benfica ganha do Estoril em Lisboa e assume a liderança do Português

Nesta segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica venceu o Estoril por 3 a 0. A partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Português contou com gols de Pavlidis e Amdouni (duas vezes) para os Encarnados.

Diante da vitória em casa, o Benfica assumiu a liderança do Campeonato Português, com 38 pontos. A equipe ultrapassou o rival Sporting, que tem 37 unidades e empatou sem gols com o Gil Vicente nesta rodada. Por sua vez, o Estoril permaneceu na 12ª colocação, com 14 pontos conquistados.

Pela 16ª rodada do Campeonato Português, o Benfica tem pela frente o clássico diante do Sporting, fora de casa, às 17h30 (de Brasília) do domingo (29). A partida acontece no Estádio José Alvalade. Já o Estoril, neste sábado (28), recebe o Moreirense, às 15h, no Estádio António Coimbra da Mota.