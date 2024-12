Veja números de Oscar, alvo do São Paulo que estava no futebol chinês

Sua melhor temporada foi justamente a última, em 2024. Ele concedeu incríveis 29 passes para gol em 39 jogos. Isso além dos 16 gols marcados. Até então, sua melhor época havia sido 2018, quando também estufou as redes 16 vezes e deu 18 assistências.

O único ponto de preocupação é o números de compromissos disputados por temporada. O jogador nunca passou de 40 partidas em uma só época na China. A efeito de comparação, neste ano, o São Paulo realizou 68 jogos.

Antes de desfilar na China, Oscar defendeu o Chelsea ao longo de quatro temporadas. Na Inglaterra, foram 38 tentos e 30 assistências em 203 partidas. Entre 2012 e 2013, seu primeiro ano pelo time londrino, o meia chegou a disputar 64 embates.

Já pelo Internacional, equipe a qual ele defendeu por três anos, foram 19 gols e nove assistências em 70 jogos. Com a camisa do São Paulo, clube que o revelou, Oscar disputou apenas 14 partidas profissionalmente.

O atleta de 33 anos também serviu a Seleção Brasileira. Ele entrou em campo pela Canarinho 48 vezes, com 12 gols e 13 assistências. Ele disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e foi autor do único tento do país na derrota de 7 a 1 para a Alemanha, pela semifinal do torneio.